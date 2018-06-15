الجماهير فاكهة الكرة في المونديال

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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تعد الجماهير فاكهة كرة القدم في مونديال روسيا.

ونعرض لكم بعض الفيديوهات للجماهير السعودية والأرجنتينية.

 

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