"جدات روسيات" يغنين لمونديال 2018

المصدر: البيان الالكتروني

تقدم فرقة "بورانوفسكي بابوشكي" الفنية أغنية خاصة عن كرة القدم بمناسبة كأس العالم 2018 في روسيا.

وقالت منتجة الفرقة، كسينيا روبتسوفا، لوكالة تاس للأنباء : "سنشارك في أنشطة كأس العالم المختلفة وسنقدم هدية لجماهيرنا المشجعة ولرياضيينا المشاركين في كأس العالم، وستكون مشاركتنا مفاجأة فريدة من نوعها".

وقررت جدات بورانوفسكي، بحسب "روسيا اليوم"، تشجيع اللاعبين الروس في مونديال 2018 والغناء لهم عن مؤازرة الجماهير الروسية كلها لهم من الجدات والأمهات ومن سكان القرى الصغيرة والمدن الكبيرة "افرحوا بالأهداف فالجدات معكم".

وأضافت "ؤوسيا اليوم": "إنها أغنية عن كرة القدم، فالجدات منذ البداية رياضيات جدا ويتابعن جميع الأحداث الرياضية في العالم، لذلك قررن أداء هذه الأغنية لتشجيع فريقنا الوطني لكرة القدم".

ومن المتوقع أن تؤدي فرقة جدات بورانوفسكي الأغنية في مهرجان الكرة العالمي الذي سيقام في روسيا.

وسجلت الأغنية في ملعب كرة القدم بمدينة سمارا، إحدى المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2018.