تعرف على سيرة المنتخب البرتغالي

المصدر: البيان الإلكتروني

تاريخ المنتخب البرتغالي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1914

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1923

- الانضمام للاتحاد الأوروبي (يويفا - UEFA): 1954

- أشهر ألقابه: "Selecção das Quinas"،

- أول مباراة دولية: أمام إسبانيا (1-3)، 18 ديسمبر 1921

- أكبر فوز: على ليشتنشتاين (8-0)، لشبونة، 18 نوفمبر 1994

على ليشتنشتاين (8-0)، البرتغال، 9 يونيو 1999

على الكويت (8-0)، البرتغال، 19 نوفمبر 2003

- أكبر خسارة: أمام إنجلترا (0-10)، لشبونة، 25 مايو 1947

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 6 (أول ظهور عام 1966)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: بطل "يورو 2016"

- تصنيفه في الفيفا: 3 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 7 (2010، 2012، 2014، 2017)

- أسوأ تصنيف: 43 (أغسطس 1998)

- الهداف التاريخي: كريستيانو رونالدو (79 هدفا)

- الأكثر مشاركة: كريستيانو رونالدو (147 مباراة)

- المدرب: فرناندو سانتوس.

سطعت نجمة منتخب البرتغال في العام 2016، بتتويجه لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016"، التي أقيمت في فرنسا. وبالتالي، شارك السيليساو البرتغالي "برازيليو أوروبا"، في بطولة كأس القارات 2017، التي استضافتها روسيا بصفتها منظمة لبطولة كأس العالم 2018، واحتل المركز الثالث على حساب نظيره المكسيكي، إثر تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد.

تعثر منتخب البرتغال في بداية مشواره، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، إذ خسر في المباراة الافتتاحية، خارج أرضه، أمام نظيره السويسري بهدفين من دون رد، قبل أن يتدارك الأمر، وينتصر في جميع اللقاءات المتبقية، بما فيها المباراة الأخيرة على غريمه السويسري بهدفين نظيفين، ليرد له التحية على حسن الضيافة في بداية المشوار.

وفيما يلي نتائج البرتغال في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا:

الثلاثاء 6 سبتمبر 2016:

سويسرا – البرتغال (2-0)

الجمعة 7 أكتوبر 2016:

البرتغال – أندورا (6-0)

الاثنين 10 أكتوبر 2016:

جزر فارو – البرتغال (0-6)

الأحد 13 نوفمبر 2016:

البرتغال – لاتفيا (4-1)

السبت 25 مارس 2017:

البرتغال – هنغاريا (3-0)

الجمعة 9 يونيو 2017:

لاتفيا – البرتغال (0-3)

الخميس 31 أغسطس 2017:

البرتغال – جزر فارو (5-1)

الأحد 3 سبتمبر 2017:

هنغاريا – البرتغال (0-1)

السبت 7 أكتوبر 2017:

أندورا – البرتغال (0-2)

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017:

البرتغال – سويسرا (2-0).