المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الإسباني بطل مونديال 2010..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1909

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1913

- الانضمام للاتحاد الأوروبي: 1954

- أشهر ألقابه: "لا فوريا روخا – La Furia Roja"

- أول مباراة دولية: أمام الدنمارك (1-0)، أنتويرب 28 أغسطس 1920

- أكبر فوز: على بلغاريا (13-0)، مدريد 21 مايو 1933

- أكبر خسارة: أمام إيطاليا (1-7)، أمستردام 4 يونيو 1928

أمام إنجلترا (1-7)، لندن 9 ديسمبر 1931

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 14 مرة

- ألقاب عالمية: بطل مونديال جنوب إفريقيا 2010

- ألقاب قارية (كأس أوروبا): 3 (1964، 2008، 2012)

- تصنيفه في الفيفا: 6 (نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 1 (يوليو 2008)

- أسوأ تصنيف: 25 (مارس 1998)

- الهداف التاريخي: دافيد فيا (59 هدفا)

- الأكثر مشاركة: الحارس إيكر كاسياس (167)

- المدرب: فرناندو هييرو

توج المنتخب الإسباني، بلقب بطل العالم 2010 في جنوب إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بفوزه على نظيره الهولندي (1-0)، لكن منتخب "لا فوريا روخا" فشل فشلا ذريعا في الدفاع عن لقبه في مونديال البرازيل 2014، إذ تلقى هزيمة قاسية أمام غريمه الهولندي (1-5)، ليثأر البرتقالي من هزيمته أمامه، في نهائي 2010، بهدف الماتادور أندرياس إنييستا، قبل أربع دقائق من نهاية زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة النهائية. ومن ثم منيت إسبانيا بالهزيمة الثانية أمام تشيلي، هذه المرة، بهدفين من دون رد، ليخرج بخفي حنين من الدور الأول للبطولة، ولم تشفع له فوز على أستراليا (3-0)، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

واستعاد منتخب إسبانيا توازنه في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وحقق 9 انتصارات في 10 مباريات، واحد منها على نظيره الإيطالي (3-0) في لقاء الإياب، عقب تعادلهما ذهابا بهدف لمثله، ليضع الماتادور، بذلك، اللبنة الأساسية في غياب شمس الأدزوري عن كأس العالم، منذ عام 1958، عندما فاز عليه في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.

فقد احتل منتخب إيطاليا مركز الوصافة في المجموعة السابعة، برصيد 23 نقطة، واضطر إلى خوض الملحق ضد نظيره السويدي، الذي فاز عليه ذهابا بهدف وحيد، وتعادله معه من دون إياب، في مباراة الإياب التي جرت على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو، بمدينة ميلانو الإيطالية.

بينما تصدر المنتخب الإسباني قائمة المجموعة، برصيد 28 نقطة، وأحرز لاعبوه 36 هدفا، مقابل ثلاثة أهداف فقط دخلت مرماهم.

- وفيما يلي نتائج إنجلترا في التصفيات الأوروبية:

الاثنين 5 سبتمبر 2016:

إسبانيا – ليشتنشتاين (8-0)

الخميس 6 أكتوبر 2016:

إيطاليا – إسبانيا (1-1)

الأحد 9 أكتوبر 2016:

ألبانيا – إسبانيا (0-2)

السبت 12 نوفمبر 2016:

إسبانيا – مقدونيا (4-0)

الجمعة 24 مارس 2017:

إسبانيا – إسرائيل (4-1)

الأحد 11 يونيو 2017:

مقدونيا – إسبانيا (1-2)

السبت 2 سبتمبر 2017:

إسبانيا – إيطاليا (3-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017

ليشتنشتاين – إسبانيا (0-8)

الجمعة 6 أكتوبر 2017:

إسبانيا – ألبانيا (3-0)

الاثنين 9 أكتوبر 2017:

إسرائيل – إسبانيا (0-1).