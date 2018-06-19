تعرف على تاريخ المنتخب الياباني

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الياباني..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1921

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1929

- الانضمام للاتحاد الآسيوي : 1954

- أشهر ألقابه: الساموراي الأزرق

- أول مباراة دولية: أمام الصين (0-5)، في 9 مايو 1917، طوكيو

- أكبر فوز: على الفلبين (15-0)، طوكيو 9 مايو 1967

- أكبر خسارة: أمام الفلبين (2-15)، طوكيو 10 سبتمبر 1917

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 5 (1998، 2002، 2006، 2010، 2014)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (بطولة آسيا): 4 (1992، 2000، 2004، 2011)

- تصنيفه في الفيفا: 55 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 9 (فبراير 1998)

- أسوأ تصنيف: 62 (سبتمبر 2000)

- الهداف التاريخي: كونيشيجي كاماموتو (80 هدفا)

- الأكثر مشاركة: ياسوهيتو إندو (152 مباراة)

- المدرب: وحيد خليل هودزيتش (البوسنة والهرسك).

تعثر منتخب الساموراي في بداية مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018، بتعادله سلبا، في عقر داره أمام ضيفه السنغافوري، قبل أن يحقق 7 انتصارات متتالية، واحدا منها على سنغافورة في لقاء الإياب، و6 على كل من سوريا، وأفغانستان، وكمبوديا، ذهابا وإيابا، ويبلغ الدور الحاسم للتصفيات عن جدارة.

وتكرر سينار المرحلة الثانية والحاسمة أيضا، وحتى بشكل أسوأ، فقد تعرض منتخب اليابان لهزيمة مفاجئة، في عقر داره، أمام نظيره الإماراتي (1-2)، لكنه تجاوز هذه الكبوة، وأكمل مسيرته بشكل إيجابي، مكنه من تصدر قائمة المجموعة الثانية للدور الحاسم من التصفيات، برصيد 20 نقطة، حصدها من 6 انتصارات، وتعادلين، مقابل خسارتين.

- وفيما يلي نتائج مباريات اليابان في المرحلة الثانية من التصفيات:

الثلاثاء 16 يونيو 2015:

اليابان – سنغافورة (0-0)

الخميس 3 سبتمبر 2015:

اليابان – كمبوديا (3-0)

الثلاثاء 8 سبتمبر 2015:

أفغانستان – اليابان (0-6)

الخميس 8 أكتوبر 2015:

سوريا – اليابان (0-3)

الخميس 12 نوفمبر 2015:

سنغافورة – اليابان (0-3)

الثلاثاء 17 نوفمبر 2015:

كمبوديا – اليابان (0-2)

الخميس 24 مارس 2016:

اليابان – أفغانستان (5-0)

الثلاثاء 29 مارس 2016:

اليابان – سوريا (5-0).

- وفيما يلي نتائج مباريات اليابان في المرحلة النهائية (الحاسمة) من التصفيات:

الخميس 1 سبتمبر 2016:

اليابان – الإمارات (1-2)

الثلاثاء 6 سبتمبر 2016:

تايلاند – اليابان (0-2)

الخميس 6 أكتوبر 2016:

اليابان – العراق (2-1)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:

أستراليا – اليابان (1-1)

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016:

اليابان – السعودية (2-1)

الخميس 23 مارس 2017:

الإمارات – اليابان (0-2)

الثلاثاء 28 مارس 2017:

اليابان – تايلاند (4-0)

الثلاثاء 13 يونيو 2017:

العراق – اليابان (1-1)

الخميس 31 أغسطس 2017:

اليابان – أستراليا (2-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

السعودية – اليابان (1-0).