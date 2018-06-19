تعرف على سيرة المنتخب الكولومبي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الكولومبي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1924

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1936

- الانضمام لاتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL): 1936

- أشهر ألقابه: "Los Cafeteros"

- أول مباراة دولية: أمام المكسيك (1-3)، بنما، 10 فبراير 1938

- أكبر فوز: على البحرين (6-0)، الرفاع، 26 مارس 2015

- أكبر خسارة: أمام البرازيل (0-9)، ليما، 24 مارس 1957

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 6 (أول ظهور 1962)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (كوبا أمريكا): 2001

- تصنيفه في الفيفا: 13 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 3 (2013، 2014، 2015، 2016)

- أسوأ تصنيف: 54 (يونيو 2011)

- الهداف التاريخي: راداميل فالكاو (26 هدفا)

- الأكثر مشاركة: كارلوس فالديراما (111 مباراة)

- المدرب: الأرجنتيني خوسيه بيكرمان.

لقي منتخب كولومبيا صعوبة كبيرة في مشواره ضمن التصفيات، وخاصة في الجولات الأخير، فلم يذق نكهة الفوز سوى في لقاء واحد من أصل أربع مباريات. بينما حقق 7 انتصارات، في 18 مباراة، مقابل 6 تعادلات، وتجرع مرارة الهزيمة 5 مرات، لكنه بالرغم من ذلك، فقد حصل على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى المونديال، بعد أن احتل المركز الرابع الأخير، برصيد 27 نقطة، وسجل لاعبوه 21 هدفا، واهتزت شباكهم 19 مرة.

وفيما يلي نتائج مباريات كولومبيا في تصفيات مونديال 2018:

الخميس 8 أكتوبر 2015:

كولومبيا – بيرو (2-0)

الأربعاء 14 أكتوبر 2015:

الأوروغواي – كولومبيا (3-0)

الجمعة 13 نوفمبر 2015:

تشيلي – كولومبيا (1-1)

الثلاثاء 17 نوفمبر 2015:

كولومبيا – الأرجنتين (0-1)

الخميس 24 مارس 2016:

بوليفيا – كولومبيا (2-3)

الثلاثاء 29 مارس 2016:

كولومبيا – الإكوادور (3-1)

الخميس 1 سبتمبر 2016:

كولومبيا – فنزويلا (2-0)

الأربعاء 7 سبتمبر 2016:

البرازيل – كولومبيا (2-1)

الجمعة 7 أكتوبر 2016:

الباراغواي – كولومبيا (0-1)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:

كولومبيا – الأوروغواي (2-2)

الخميس 10 نوفمبر 2016:

كولومبيا – تشيلي (0-0)

الأربعاء 16 نوفمبر 2016:

الأرجنتين – كولومبيا (3-0)

الخميس 23 مارس 2017:

كولومبيا – بوليفيا (1-0)

الأربعاء 29 مارس 2017:

الإكوادور – كولومبيا (0-2)

الجمعة 1 سبتمبر 2017:

فنزويلا – كولومبيا (0-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

كولومبيا – البرازيل (1-1)

الجمعة 6 أكتوبر 2017:

كولومبيا – الباراغواي (1-2)

الأربعاء 11 أكتوبر 2017:

بيرو – كولومبيا (1-1).