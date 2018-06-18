تعرف على سيرة منتخب بنما

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ منتخب بنما..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1937

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1938

- الانضمام لاتحاد (الكونكاكاف): 1961

- أشهر ألقابه: (رجال القناة - Los Canaleros)،

(المد الأحمر - La Marea Roja)

- أول مباراة دولية: أمام فنزويلا (2-1)، بنما، 2 فبراير 1938

- أكبر فوز: على بورتوريكو (12-1)، بارانكويلا، كولومبيا، 13 ديسمبر 1946

- أكبر خسارة: أمام كوستاريكا (0-11)، مدينة بنما، بنما، 16 فبراير 1938

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: للمرة الأولى

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: لا يوجد

- تصنيفه في الفيفا: 56 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 29 (مارس 2014)

- أسوأ تصنيف: 150 (أغسطس 1995)

- الهداف التاريخي: لويس تيخادا (43 هدفا)

- الأكثر مشاركة: غابرييل غوميز (140 مباراة)

- المدرب: الكولومبي هرنان داريو غوميز.

حققت بنما انجازا تاريخيا، بتأهلها لأول مرة، إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم. واستطاع منتخب بنما أن ينتزع بطاقة التأهل إلى المونديال، بعد منافسة شرسة مع منتخبي الهندوراس، الذي بلغ الملحق وسقط فيه أمام أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، الذي خرج بخفي حنين من هذه التصفيات، وأصبح أحد أكبر الغائبين عن مونديال روسيا.

واستهل المنتخب البنمي مشواره في تصفيات قارة أمريكا الشمالية وجزر الكاريبي منطقة (الكونكاكاف)، من دور المجموعات (الدور الرابع)، مباشرة، واحتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، بعد فوز في ثلاث مباريات، على جاماياكا ذهابا وإيابا، وعلى هايتي إياب، مقابل تعادل وحيد كان أمام هايتي، وخسارتين، أمام منتخب كوستاريكا، المتصدر، برصيد 16 نقطة، ويتأهلا سوية إلى المرحلة ألأخيرة والحاسمة (الدوري).

وتمكنت بنما من احتلال المركز الثالث في الترتيب العام للمرحلة الأخيرة (الدوري)، برصيد 13 نقطة، المؤهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك، بعد أن حققت 3 انتصارات، وتعادل في أربع مباريات، ومنيت بثلاث هزائم.، وأحرز لاعبوها 9 أهداف، مقابل 10 أهداف دخلت مرماهم.

- وفيما يلي نتائج بنما في دور المجموعات ضمن تصفيات الكونكاكاف:

السبت 14 نوفمبر 2015:

جامايكا – بنما (0-2)

الأربعاء 18 نوفمبر 2015:

بنما – كوستاريكا (1-2)

السبت 26 مارس 2016:

هايتي – بنما (0-0)

الأربعاء 30 مارس 2016:

بنما – هايتي (1-0)

السبت 3 سبتمبر 2016:

بنما – جامايكا (2-0)

الأربعاء 7 سبتمبر 2016:

كوستاريكا – بنما (3-1)

- وفيما يلي نتائج بنما في المرحلة الحاسمة (الدوري):

الجمعة 11 نوفمبر 2016:

الهندوراس – بنما (0-1)

الأربعاء 16 نوفمبر 2016:

بنما – المكسيك (0-0)

السبت 25 مارس 2017:

ترينيداد وتوباغو – بنما (1-0)

الأربعاء 29 مارس 2017

بنما – الولايات المتحدة الأمريكية (1-1)

الجمعة 9 يونيو 2017:

كوستاريكا – بنما (0-0)

الأربعاء 14 يونيو 2017:

بنما – الهندوراس (2-2)

السبت 2 سبتمبر 2017:

المكسيك – بنما (1-0)

الأربعاء 6 سبتمبر 2017:

بنما – ترينيداد وتوباغو (3-0)

السبت 7 أكتوبر 2017:

الولايات المتحدة الأمريكية – بنما (4-0)

الأربعاء 11 أكتوبر 2017:

بنما – كوستاريكا (2-1).