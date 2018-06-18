تعرف على سيرة المنتخب البلجيكي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب البلجيكي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1895

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1904

- الانضمام للاتحاد الأوروبي: 1954

- أول مباراة دولية: أمام فرنسا (3-3)، بروكسل 1 مايو 1904

- أكبر فوز: على سان مارينو (10-1)، 28 شباط 2001

- أكبر خسارة: أمام إنجلترا (1-9)، 11 مايو 1927

أمام هولندا (0-8)، أمستردام 29 مارس 1936

أمام هولندا (1-9)، روتردام 4 أكتوبر 1959

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 13 (أول مرة في 1930)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: لا يوجد

- الميدالية الذهبية في أولمبياد "أنتويرب 1920"، في بلجيكا

- تصنيفه في الفيفا: 5 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 1 (نوفمبر 2015، مارس 2016)

- أسوأ تصنيف: 71 (يونيو 2007)

- الهداف التاريخي: روميلو لوكاكو (31 هدفا)

- الأكثر مشاركة: يان فيرتونغين (97 مباراة)

- المدرب: الأسباني روبيرتو مارتينيز.

حجز منتخب الشياطين الحمر بجدارة بطاقة العبور إلى مونديال روسيا 2018، فلم يذق البلجيكيون مرارة الهزيمة في 10 مباريات، إذ فازوا في 9 مباريات وتعادلوا في لقاء واحد، وسجلوا 43 هدفا، ودخل مرماهم 6 أهداف فقط.

وتصدرت بلجيكا قائمة المجموعة الثامنة (H)، من التصفيات الأوروبية، برصيد 28 نقطة.

- وفيما يلي نتائج بلجيكا في التصفيات الأوروبية:

الثلاثاء 6 سبتمبر 2016:

قبرص – بلجيكا (0-3)

الجمعة 7 أكتوبر 2016:

بلجيكا - البوسنة والهرسك (4-0)

الاثنين 10 أكتوبر 2016:

جبل طارق – بلجيكا (0-6)

الأحد 13 نوفمبر 2016:

بلجيكا – إستونيا (8-1)

السبت 25 مارس 2017:

بلجيكا – اليونان (1-1)

الجمعة 9 يونيو 2017:

إستونيا – بلجيكا (0-2)

الخميس 31 أغسطس 2017:

بلجيكا - جبل طارق (9-0)

الأحد 3 سبتمبر 2017:

اليونان – بلجيكا (1-2)

السبت 7 أكتوبر 2017:

البوسنة والهرسك – بلجيكا (3-4)

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017:

بلجيكا – قبرص (4-0).