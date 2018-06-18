تعرف على سيرة المنتخب البلجيكي

سيرة وتاريخ المنتخب البلجيكي..
- تأسيس الاتحاد المحلي: 1895
- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1904
- الانضمام للاتحاد الأوروبي: 1954
- أول مباراة دولية: أمام فرنسا (3-3)، بروكسل 1 مايو 1904
- أكبر فوز: على سان مارينو (10-1)، 28 شباط 2001
- أكبر خسارة: أمام إنجلترا (1-9)، 11 مايو 1927
أمام هولندا (0-8)، أمستردام 29 مارس 1936
أمام هولندا (1-9)، روتردام 4 أكتوبر 1959
- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 13 (أول مرة في 1930)
- ألقاب عالمية: لا يوجد
- ألقاب قارية: لا يوجد
- الميدالية الذهبية في أولمبياد "أنتويرب 1920"، في بلجيكا
- تصنيفه في الفيفا: 5 (23 نوفمبر 2017)
- أفضل تصنيف: 1 (نوفمبر 2015، مارس 2016)
- أسوأ تصنيف: 71 (يونيو 2007)
- الهداف التاريخي: روميلو لوكاكو (31 هدفا)
- الأكثر مشاركة: يان فيرتونغين (97 مباراة)
- المدرب: الأسباني روبيرتو مارتينيز.
حجز منتخب الشياطين الحمر بجدارة بطاقة العبور إلى مونديال روسيا 2018، فلم يذق البلجيكيون مرارة الهزيمة في 10 مباريات، إذ فازوا في 9 مباريات وتعادلوا في لقاء واحد، وسجلوا 43 هدفا، ودخل مرماهم 6 أهداف فقط.
وتصدرت بلجيكا قائمة المجموعة الثامنة (H)، من التصفيات الأوروبية، برصيد 28 نقطة.
- وفيما يلي نتائج بلجيكا في التصفيات الأوروبية:
الثلاثاء 6 سبتمبر 2016:
قبرص – بلجيكا (0-3)
الجمعة 7 أكتوبر 2016:
بلجيكا - البوسنة والهرسك (4-0)
الاثنين 10 أكتوبر 2016:
جبل طارق – بلجيكا (0-6)
الأحد 13 نوفمبر 2016:
بلجيكا – إستونيا (8-1)
السبت 25 مارس 2017:
بلجيكا – اليونان (1-1)
الجمعة 9 يونيو 2017:
إستونيا – بلجيكا (0-2)
الخميس 31 أغسطس 2017:
بلجيكا - جبل طارق (9-0)
الأحد 3 سبتمبر 2017:
اليونان – بلجيكا (1-2)
السبت 7 أكتوبر 2017:
البوسنة والهرسك – بلجيكا (3-4)
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017:
بلجيكا – قبرص (4-0).