تعرف على سيرة المنتخب السويدي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب السويدي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1904

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1904

- الانضمام للاتحاد الأوروبي (يويفا - UEFA): 1954

- أشهر ألقابه: (الأزرق والأصفر - Blågult)

- أول مباراة دولية: أمام النرويج (11-3)، غوتنبرغ، السويد، 12 يوليو 1908

- أكبر فوز: على لاتفيا (12-0)، في ستوكهولم، السويد، 29 مايو 1927

- على وكوريا الجنوبية (12-0)، لندن، 5 أغسطس 1948

- أكبر خسارة: أمام إنجلترا (1-12)، لندن، 20 أكتوبر 1908

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 11 (أولها 1934)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: لا يوجد

- تصنيفه في الفيفا: 18 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 2 (نوفمبر 1994)

- أسوأ تصنيف: 45 (مارس 2014)

- الهداف التاريخي: زلاتان إبراهيموفيتش (62 هدفا)

- الأكثر مشاركة: أندرس سفينسون (148 مباراة)

- المدرب: يان أندرسون.

فجر منتخب السويد مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله إلى مونديال 2018، على حساب نظيره الإيطالي العريق، بتفوقه عليه في الملحق الأوروبي المكمل، ليغيب الأدزوري، بطل العالم أربع مرات، عن نهائيات كأس العالم، لأول مرة، منذ مونديال 1958، في السويد بالذات.

وقاد السويدي ياكوب يوهانسون، بلاده إلى الفوز على نظيره الإيطالي، بهدف وحيد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، ومن ثم استطاع السويديون من الحفظ على عذرية شباكهم، في لقاء الإياب، الذي أقيم في ملعب "جوزيبي مياتزا"، بضاحية سان سيرو في مدينة ميلانو، لينتزعوا بطاقة العبور إلى العرس الكروي الكبير، من الإيطاليين في عقر دارهم، وسط ذهولهم وخيبة أملهم.

كما أطاح المنتخب الاسكندنافي بمنتخب عريق آخر وهو الهولندي، بانتزاعه المركز الثاني منه في المجموعة ألأولى، المؤهل إلى الملحق، متفوقا عليه بفارق الأهداف، بعد تساويهما بالنقاط، برصيد 19 نقطة، وحقق السويديون 6 انتصارات، مقابل تعادل واحد، وثلاث هزائم، وسجلوا 26 هدفا، ودخل شباكهم 9 أهداف.

وفيما يلي نتائج السويد ضمن المجموعة الأولى للتصفيات:

الثلاثاء 6 سبتمبر 2016:

السويد – هولندا (1-1)

الجمعة 7 أكتوبر 2016:

لوكسمبورغ – السويد (0-1)

الاثنين 10 أكتوبر 2016:

السويد – بلغاريا (3-0)

الجمعة 11 نوفمبر 2016:

فرنسا – السويد (2-1)

السبت 25 مارس 2017:

السويد – بيلاروس (4-0)

الجمعة 9 يونيو 2017:

السويد – فرنسا (2-1)

الخميس 31 أغسطس 2017:

بلغاريا – السويد (3-2)

الأحد 3 سبتمبر 2017:

بيلاروس - السويد (0-4)

السبت 7 أكتوبر 2017:

السويد – لوكسمبورغ (8-0)

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017:

هولندا – السويد (2-0).