تعرف على سيرة المنتخب الكوري الجنوبي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الكوري الجنوبي..

تأسيس الاتحاد المحلي: 1928

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1948

- الانضمام للاتحاد الآسيوي : 1954

- أشهر ألقابه: النمور، الحمر

- أول مباراة دولية: أمام هونغ كونغ (5-1)، هونغ كونغ 6 يوليو 1946

- أكبر فوز: على النيبال (16-0)، تشيون 29 سبتمبر 2003

- أكبر خسارة: أمام السويد (0-12)، لندن 5 أغسطس 1948

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 10 مرات

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (كأس آسيا): 2 (1956، 1960)

- تصنيفه في الفيفا: 59 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 17 (ديسمبر 1998)

- أسوأ تصنيف: 69 (نوفمبر 2014، يناير 2015)

- الهداف التاريخي: تشا بوم غين (55 هدفا)

- الأكثر مشاركة: هونغ ميونغ بو (136 مباراة)

- المدرب: شن تاي يونغ.

خدم الحظ كثيرا منتخب كوريا الجنوبية في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، وخاصة في الجولة الأخيرة منها، عندما تعادل مع مضيفه الأوزبكستاني من دون أهداف، وفي الوقت ذاته قدم منتخب إيران هدية "بالمجان" له، بفرضه التعادل على ضيفه السوري (2-2). فلم يكن منتخب إيران يحتاج لأي شيء، لأنه ضمن تأهله مبكرا، قبل عدة جولات، بينما كان منتخب سوريا يحتاج للفوز ليتأهل مباشرة، ولأول مرة في تاريخه، إلى المونديال، وبالتالي في هذه الحالة، كان منتخب كوريا الجنوبية سيضطر إلى خوض الملحق المؤهل.

وتعرض منتخب "النمور" في المرحلة النهائية من التصفيات لثلاث هزائم، وسقط ثلاث مرات في فخ التعادل، وانتصر في أربع مباريات فقط، واحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أوزبكستان وسوريا، صاحبتي المركز الثالث والرابع، وحلت الصين في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، ومن ثم قطر في قاع المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتأخرت كوريا الجنوبية بفارق 7 نقاط كاملة عن، المتصدرة إيران.

- وفيما يلي نتائج مباريات كوريا الجنوبية في المرحلة الثانية من التصفيات:

الثلاثاء 16 يونيو 2015:

ميانمار - كوريا الجنوبية (0-2)

الخميس 3 سبتمبر 2015:

كوريا الجنوبية – لاوس (8-0)

الثلاثاء 8 سبتمبر 2015:

لبنان - كوريا الجنوبية (0-3)

الخميس 8 أكتوبر 2015:

الكويت - كوريا الجنوبية (0-1)

الخميس 12 نوفمبر 2015

كوريا الجنوبية – ميانمار (4-0)

الثلاثاء 17 نوفمبر 2015:

لاوس - كوريا الجنوبية (0-5)

الخميس 24 مارس 2016

كوريا الجنوبية – لبنان (1-0)

الثلاثاء 29 مارس 2016:

كوريا الجنوبية – الكويت (3-0)

عقوبة عدم حضور منتخب الكويت (مستبعد)

- وفيما يلي نتائج مباريات كوريا الجنوبية في المرحلة النهائية (الحاسمة) من التصفيات:

الخميس 1 سبتمبر 2016:

كوريا الجنوبية – الصين (3-2)

الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

سوريا - كوريا الجنوبية (0-0)

الخميس 6 أكتوبر 2016:

كوريا الجنوبية – قطر (3-2)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:

إيران – كوريا الجنوبية (1-0)

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016:

كوريا الجنوبية – أوزبكستان (2-1)

الخميس 23 مارس 2017:

الصين - كوريا الجنوبية (1-0)

الثلاثاء 28 مارس 2017:

كوريا الجنوبية – سوريا (1-0)

الثلاثاء 13 يونيو 2017

قطر - كوريا الجنوبية (3-2)

الخميس 31 أغسطس 2017:

كوريا الجنوبية – إيران (0-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

أوزبكستان - كوريا الجنوبية (0-0).