غريزمان أفضل لاعب في النهائي

المصدر: يوسف الشافعي - موسكو

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» نجم المُنتخب الفرنسي ونادي أتليتيكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، كأفضل لاعب في المُباراة النهائية للمُونديال.

وسَاهم نجم نادي أتليتيكو مدريد الإسباني غريزمان، في فوز المُنتخب الفرنسي في المُباراة النهائية على حساب المُنتخب الكرواتي بنتيجة (4-2).

وسجل أنطوان غريزمان ثاني أهداف مُنتخب الديكة في المباراة النهائية من نُقطة الجزاء، بعدما احتسبها الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا بالعودة لتقنية «الفيديو».

وقدّم نجم المنتخب الفرنسي غريزمان بُطولة مُحترمة في جميع المُباريات، إذ كان قد حسم موضوع تجديد عقده رفقة الروخي بلانكوس قبل بداية المونديال.

وشهدت المُباراة النهائية تألقاً لافتاً لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وأيقونة الكرة الفرنسية الجديدة كيليان مبابي.