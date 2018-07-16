مودريتش أفضل لاعب في المونديال

ربما يكون نجم كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش لاعباً صغير البنية الجسمانية، ولكنه فرض نفسه بقوة على بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ليحرز جائزة أفضل لاعب في هذه النسخة من البطولة التي اختتمت أمس. وقد لا تكون هذه الجائزة هي الأخيرة لمودريتش ) 32 عاماً( في العام الحالي، إذ دخل النجم الكرواتي في منافسة قوية على جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام. ويقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( حفله السنوي لتوزيع جوائز «الأفضل » في 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.



ويتميز مودريتش بالسرعة والقدرة على أداء العديد من الواجبات الدفاعية والهجومية، إضافة إلى قدرته على صناعة الأهداف لزملائه بخلاف تسجيله هدفين في هذه النسخة.



والآن، أضافت بطولة كأس العالم المزيد من البريق للاعب الذي قضى سنوات عدة في معسكرات اللاجئين أثناء طفولته خلال حروب البلقان في التسعينيات من القرن الماضي. وقد يواجه مودريتش عقوبة السجن، نظراً

إلى اتهامه باليمين الكاذبة في كرواتيا حول محاكمة لاعب كرة القدم الكرواتي السابق زدرافكو ماميتش، الذي صدر عليه حكم بالسجن بتهمة الفساد، وجني المال من انتقال مودريتش في عام 2008 من دينامو زغرب الكرواتي إلى توتنهام.



ولم يُلْقِ هذا بظلاله على المعسكر الكرواتي بشكل عام، أو مودريتش بشكل خاص، خلال مشاركة الفريق في المونديال.