ديشامب يعادل إنجاز زاغالو وبيكنباور

المصدر: موسكو - د ب أ

كتب ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم، حيث أصبح ثالث شخص في تاريخ المونديال يتوج باللقب كلاعب ومدرب.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، لم يحقق سوى شخصين هذا الإنجاز، هما البرازيلي ماريو زاغالو، الذي توج بالبطولة كلاعب مع منتخب البرازيل عامي 1958 بالسويد و1962 بتشيلي قبل أن يناله كمدير فني عام 1970 بالمكسيك، والألماني فرانز بيكنباور الذي فاز بالبطولة مع المنتخب الألماني كلاعب عام 1974 بألمانيا، ثم حصل عليها كمدير فني عام 1990 بإيطاليا.

كان ديشامب توج بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 1998، قبل أن يتوج أمس بحصوله على اللقب مجدداً، وهو على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، عقب فوز المنتخب الفرنسي على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية للبطولة. وخاض ديشامب مباراته الثالثة والثمانين كمدير فني لمنتخب فرنسا، حيث حقق انتصاره الثالث والخمسين مقابل 15 تعادلاً و15 خسارة.