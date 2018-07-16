مبابي يتوج بجائزة اللاعب الصاعد

المصدر: موسكو - د ب أ

توّج كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حالياً بروسيا.

وسجّل مبابي، البالغ من العمر 19 عاماً و207 أيام، أربعة أهداف طوال منافسات البطولة، محتلاً المركز الثاني في قائمة الهدافين مناصفةً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والفرنسي أنطوان جريزمان، والروسي دينيس تشيريشيف.

وأصبح نجم كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في المباريات النهائية لبطولات كأس العالم، بعدما سجل الهدف الرابع لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الكرواتي خلال نهائي مونديال 2018 بروسيا.

وأحرز مبابي الهدف أمس وعمره 19 عاماً و207 أيام، فيما يتفوق عليه الأسطورة البرازيلي بيليه الذي سجل لمنتخب بلاده هدفين في مرمى السويد بنهائي مونديال 1958 بالسويد، عندما كان عمره 17 عاماً و249 يوماً، وذلك في 29 يونيو 1958، ليفوز المنتخب البرازيلي 5 / 2 وقتها.

وهنأ بيليه اللاعب الفرنسي أمس على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، بتغريدة قال فيها: «مرحباً بك في النادي».

وأصبح مبابي أيضاً ثالث أصغر لاعب يخوض مباراة نهائية لكأس العالم بعد بيليه، والإيطالي جوسيبي بيرجومي الذي خاض نهائي المونديال في 11 يوليو 1982، عندما كان عمره 18 عاماً و201 يوم، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز 3 / 1 على نظيره الألماني.