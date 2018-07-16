«الساحر» رُونالدينيو فاكهة حفل الختام

المصدر: موسكو- يوسف الشافعي

قامت اللجنة المُنظمة المحلية لمُنافسات كأس العالم بمعية الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بتنظيم حفل اختتام بهيج وبسيط، قبل بداية انطلاقة المُباراة النهائية للمونديال بين فرنسا وكرواتيا على أرضية ملعب «لوجنيكي» التُحفة.

وبدأ الحفل الختامي للمونديال بوضع رداء أزرق كبير على أرضية الملعب لحمايته من الضرر، كما أنه أعطى رونقاً خاصاً للحفل، وتم استغلاله على هيئة سجاد رفيع. ونشط الحفل الاختتامي للمونديال الروسي مجموعة من المواطنين الروس، الذين أبدعوا في رقصات مختلفة فوق البساط الأزرق، إضافة إلى مجموعة من المُغنين الذين ألهبوا حماس الحاضرين.

وكان النجم البرازيلي السابق رونالدينيو غاوتشو فاكهة الحفل الختامي بامتياز، إذ شكل ظهوره وقرع الطبل وسط حسناوات روسيا مشهداً صفق له الحاضرون بشدة وحرارة. يُذكر أن الحفل الختامي لمونديال روسيا كانت مُدته نحو 20 دقيقة.