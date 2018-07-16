هازارد.. البحث عن تجربة أخرى

المصدر: عواصم - وكالات

ألمح قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم ادين هازارد، أول من أمس، إلى احتمال رحيله في الموسم المقبل عن ناديه تشيلسي الإنجليزي، مؤكداً أنه «حان الوقت لاستكشاف أمر مختلف»، وذلك في ظل تقارير صحافية عن اهتمام متزايد من ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

وبعد فوز منتخب بلاده على إنجلترا (2- 0) في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم في روسيا، قال هازارد الذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، «بعد ستة أعوام رائعة في تشيلسي، ربما حان الوقت لاستكشاف أمر مختلف». وأضاف «يمكنني أن أقرر إذا ما كنت أريد البقاء أو الرحيل، إلا أن القرار النهائي يعود إلى تشيلسي، إذا ما كانوا يريدون أن يسمحوا لي بالرحيل.

تعرفون وجهتي المفضلة». وسبق لهازارد (27 عاما) أن قال في تصريحات في يونيو 2017، إنه مستعد «للاستماع» إلى ريال مدريد في حال تقدم أبطال أوروبا بعرض لضمه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قد يبقى مع تشيلسي «لأعوام».

وأحرز هازارد لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي مرتين في 2015 و2017، منذ انضمامه إلى صفوفه قبل ستة أعوام قادما من نادي ليل الفرنسي. وأشارت تقارير صحافية عدة في الفترة الماضية، إلى أن ريال يرغب في التعاقد مع النجم البلجيكي، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس الإيطالي.

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ويرى النجم البلجيكي أنه الأحق بالفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا. وفي جوابه عن سؤال حول من يستحق جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، رد نجم تشيلسي: «لو كان الأمر بيدي لمنحتها لنفسي.. أعتقد أن الجائزة ستمنح لأحد لاعبي المواجهة النهائية .