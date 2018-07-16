هاري كين يتوج بلقب الهداف

المصدر: موسكو - أ ف ب

حصلت إنجلترا على «فرحة صغيرة» بعد اخفاقها في الحصول على الميدالية البرونزية في المونديال عقب خسارتها أول من أمس أمام بلجيكا 2 - 0، إلا أن قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، تمكن من العودة إلى بلاده متوجاً بالحذاء الذهبي للمونديال بعد أن انتزع صدارة الهدافين بتسجيله 6 أهداف، متقدماً على منافسيه في البطولة.

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ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل 4 أهداف متساوياً مع البلجيكي روميلو لوكاكو والروسي دينيس تشيريشيفوالفرنسيان أنطوان غريزمان وكيليان مبابي ، بينما سجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الإسباني دييغو كوستا والأوروغوياني إدينسون كافاني والكولومبي ييري مينا والروسي أرتيم دزيوبا والبلجيكي أدين هازارد ثلاثة أهداف

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وسجل لوكا مودريتش وإيفان بيريزيتش (كرواتيا)، يديناك (استراليا)، فيليبي كوتينيو ونيمار (البرازيل)، أحمد موسى (نيجيريا)، جون ستونز (إنجلترا)، محمد صلاح (مصر)، لويس سواريز (الأوروغواي)، هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية)، أندرياس كرانغفيست (السويد)، وهبي الخزري (تونس)، سيرخيو أغويرو (الأرجنتين)، تاكاشي اينوي (اليابان) هدفين في البطولة.

سجل

ودخل سجل الهدافين في المونديال بهدف واحد، ناتشو فرنانديز وإيسكو وياغو اسباس (إسبانيا)، خوسيه خيمينيز (الأوروغواي)، إيوري غازينسكي وألكسندر غولوفين وماريو فرنانديش (روسيا)، يوسف بولسن وكريستيان إريكسن وماتياس يورغنسون (الدنمارك)، ألكسندر كولاروف وألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، هيرفينغ لوسانو وخافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» وكارلوس فيلا (المكسيك)، ستيفن تسوبر وغرانيت تشاكا وشيردان شاكيري ويوسيب درميتش وبليريم دزيمالي (سويسرا)، لودفيغ اوغوستينسن وأولا تويفونن وإميل فورسبرغ (السويد)، درايس مرتنز وميتشي باتشواي وعدنان يانوزاي ويان فيرتونغن ومروان فلايني وناصر الشاذلي وكيفن دي بروين وتوما مونييه (بلجيكا)، يويا أوساكو وشينجي كاغاوا وكيسوكي هوندا وجينكي هاراغوشي (اليابان)، خوان فرناندو كينتيرو وراداميل فالكاو وخوان كوادرادو (كولومبيا)، مباي نيانغ وساديو مانيه وموسى واغيه (السنغال)، غريغور كريشوفياك ويان بيدناريك (بولندا)، بنجامان بافار ورافايل فاران وصامويل أومتيتي (فرنسا).

أنتي ريبيتش وايفان راكيتيتش وميلان باديلي وأندري كراماريتش ودوماغوي فيدا (كرواتيا)، روبرتو فيرمينو وباولينيو وتياغو سيلفا وريناتو أغوستو (البرازيل)، ديلان برون والفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف (تونس)، ماركو رويس وطوني كروس (ألمانيا)، كيم يونغ-غوون (كوريا الجنوبية)، انخل دي ماريا وغابريال ميركادو وليونيل ميسي وماركوس روخو (الأرجنتين)، ألفريد فينبوغاسون غيلفي سيغوردسون (آيسلندا)، جيسي لينغارد وهاري ماغواير وديلي آلي وكيران تريبييه (إنجلترا)، سلمان الفرج وسالم الدوسري (السعودية)، ريكاردو كورايسما وبيبي (البرتغال)، كريم أنصاري فرد (إيران)، خالد بوطيب ويوسف النصيري (المغرب)، أندري كاريو وباولو غيريرو (البيرو)، فيكتور موزيس (نيجيريا)، واستون (كوستاريكا).

أهداف عكسية

أمام الأهداف العكسية فكانت من نصيب وماريو ماندزوكيتش ( كرواتيا) ،عزيز بوحدوز (المغرب)، أوغينيكارو ايتيبو (نيجيريا)، عزيز بهيش (استراليا)، تياغو شيوسيك (بولندا)، أحمد فتحي (مصر)، دينيس تشيريشيف وسيرغي ايغناشيفيتش (روسيا)، إديسون ألفاريز (المكسيك)، يان سومر (سويسرا)، فرناندينيو (البرازيل).

ودخل التونسي فخر الدين بن يوسف سجلات المونديال على الرغم من تسجيله هدفا وحيدا في البطولة، إذا كان الهدف الذي سجله في مرمى منتخب بنما هو الهدف رقم 2500 في تاريخ المونديال، ليدخل لاعب الوسط الهجومي التونسي التاريخ بهدف وحيد.