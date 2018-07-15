مودريتش يقترب من الكرة الذهبية

المصدر: موسكو - د ب أ

بعدما أمسك لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بالخيوط ونجح في قيادة فريقه بعبقرية خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، هل يمكن أن يكون اللاعب هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في هذه النسخة من البطولة، الشروط الواجب توافرها يجب أن يكون لاعباً يصنع الفارق في صفوف فريقه وقادراً على قراءة المباراة وتغييرها وأن يكون قائداً حقيقياً في فريقه.

وربما يكون لوكا مودريتش وضع قدما على منصة التتويج بهذه الجائزة التي سيكشف الفيفا عن الفائز بها اليوم بعد المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي كرواتيا وفرنسا.

ومن المؤكد أن المباراة النهائية اليوم على استاد «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو ستساعد مجموعة الدراسات الفنية في اتخاذ القرار بشأن الجوائز الرئيسية في هذه البطولة.

ولكن يبدو أن المعايير تبدو مطابقة لمودريتش بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ الفريق. وكان مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني هو من صنع الفارق في المنتخب الكرواتي بالبطولة الحالية.

جائزة

وفاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في المباراة بثلاث من المباريات الست لفريقه في البطولة حتى الآن وساعد الفريق على الفوز بركلات الترجيح في اثنتين من المباريات الست حتى الآن.

كما سجل مودريتش هدفين لفريقه في المونديال الروسي حتى الآن ونجح في الإفاقة سريعا بعد إهدار ضربة جزاء لفريقه قبل دقائق قليلة من نهاية الوقت الإضافي لمباراته أمام الدنمارك في دور الستة عشر وقاده للفوز على المنتخب الدنماركي بركلات الترجيح.

وطبقا للفيفا، لم ينجح لاعب في المونديال الحالي في قطع مسافات بالمباريات مثل مودريتش الذي قطع مسافة إجمالية في مباريات فريقه بلغت 63 كيلومترا. وهناك منافسون لمودريتش بالطبع مثل الإنجليزي هاري كين والبلجيكي هازارد اللذين خرجا مع فريقيهما من المربع الذهبي والفرنسيين كليليان مبابي وأنطوان جريزمان. وسواء فاز مودريتش بالجائزة أم لا، سيكون المونديال الروسي هو أنجح بطولة في مسيرته الكروية حتى الآن.

بطولات

وكان مودريتش انضم للريال في 2012 قادما من توتنهام الإنجليزي وساهم في العديد من البطولات مع الريال وكانت أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي من بين أربعة ألقاب توج بها مع الريال في دوري الأبطال. وفرض مودريتش نفسه ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا والعالم كما فاز ست مرات بلقب أفضل لاعب كرواتي في العام.

ووقع الاختيار على مودريتش ليكون ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008) علما بأنه شارك كبديل في مباراتين فقط بمونديال 2006 بألمانيا ولم يتألق في ثلاث مباريات خاضها مع الفريق بالمونديال البرازيلي قبل أربع سنوات. لكنه الآن، يبدو أكثر تأثيراً في الفريق وأكثر ترشيحاً لحصد الجوائز مع الفريق.