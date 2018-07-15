ميرتينس يحلق شارب والده

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجل دريس ميرتينس، هدفاً للمنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم الحالية في روسيا، وساهم بأدائه الهجومي في وصول منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال، قبل الخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدف دون مقابل، ليودع المنتخب البلجيكي صراع المنافسة على اللقب، ويودع معه اللاعب فرصته في الظهور في المونديال المقبل 2022.

بعدما كان ميرتينس، لاعباً «جوكر» في صفوف بلجيكا، يتم الدفع به في الوقت المناسب لخدمة منتخب بلاده، ارتفعت أسهم المهاجم القصير القامة، بعد أن قاد باقتدار هجوم نابولي، كما سبق وكان جناحاً لأيندهوفن، وسجل أكثر من هدف على مدى ثلاثة مواسم خاضها في صفوف النادي الهولندي، لتزداد أهميته في خط مقدمة منتخب «الشياطين الحمر».

خاض ميرتينس، 74 مباراة دولية مع «الشياطين الحمر»، وسجل 15 هدفاً، بعدما تم استدعاؤه لمنتخب بلجيكا الأول، من قبل المدرب جورج ليكنز في 1 أكتوبر 2010، ليخوض تصفيات الأمم الأوروبية 2012، ورغم أنه لم يشارك في أي من المباريات، إلا أنه ظهر لأول مرة في 9 فبراير من العام التالي في مباراة ودية ضد فنلندا، وسجل هدفه الأول لبلجيكا في 15 أغسطس 2012.

تم اختيار ميرتينس، لتشكيلة منتخب بلجيكا في كأس العالم لكرة القدم 2014، وظهر لأول مرة في مباراة بلجيكا الافتتاحية لكأس العالم، والطريف أن اللاعب كسب رهاناً مع والده، بأنه سيسجل في البطولة، وبعدما سجل بالفعل في البطولة، نشر صورة على حسابه الشخصي في «الانستغرام»، لوالده بعدما حلق شاربه تنفيذاً للرهان.

سجل ميرتينس كذلك، العديد من الأهداف ونجح في تمريرات حاسمة عدة، بعدما منحه مدربه حرية التنقل في مختلف أرجاء الملعب، وسجل هدف المباراة مباشرة، بعد نزوله بديلاً في مرمى الجزائر 2-1 في كأس العالم بالبرازيل 2014، ودخل إلى العرس الروسي الكروي بثقة أكبر، بعد أن سجل خمسة أهداف في التصفيات.

لعب ميرتينس، 268 دقيقة على مدار 5 مباريات خاضها مع «الشياطين الحمر» في المونديال الروسي، وقطع فيها 28.7 كيلومتراً، ومنها 12.2 كيلومتراً مع استحواذ على الكرة، و10.7 كيلومترات بدون استحواذ على الكرة، وله 6محاولات هجومية، ومنها 4 محاولات على المرمى، ومحاولتان بعيداً عن المرمى، وسدد 4 ركلات حرة، وتسديدتين من خارج المنطقة، و3محاولات هجومية على المرمى من داخل المنطقة، ومحاولة واحدة على المرمى من خارج المنطقة.

صنع ميرتينس (31 سنة)، هدفاً للمنتخب البلجيكي، من جملة 107 تمريرات، ومنها 81 تمريرة ناجحة، موزعة بين 31 تمريرة قصيرة، و44 متوسطة، و6 طويلة، و14 كرة عرضية، ومنها 3 عرضيات ناجحة، و5 تمريرات داخل منطقة الجزاء، وتمريرتان من مجهود فردي نحو منطقة الجزاء.