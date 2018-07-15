«العبقري» 10 من 10

المصدر: مدريد - وكالات

تمكّن لاعب خط وسط ريال مدريد، النجم الكرواتي لوكا مودريتش «العبقري»، من الفوز في آخر عشرة نهائيات خاضها، وفق ما ذكرت صحيفة «ماركا» ، وهي إحصائية قد تشكل مصدر خوف للمنتخب الفرنسي الذي يواجه الكروات بقيادة مودريتش .

بعد وصوله إلى إسبانيا، فاز الكرواتي بإحدى عشرة بطولة تم حسمها في النهائي، بما في ذلك أربع كؤوس لدوري أبطال أوروبا (2014 و2016 و2017 و2018)، وكأس ملك إسبانيا في عام 2014، وثلاث كؤوس للسوبر الأوروبي (2014 و2016 و2017)، وثلاث بطولات لكأس العالم للأندية في 2014 و2016 و2017.

وغاب مودريتش عن كأس العالم للأندية 2014 بسبب الإصابة، فيما كان آخر نهائي يخسره يعود إلى 2013 ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا. وعلى الرغم من مشاركته في 14 مباراة نهائية طيلة مسيرته الكروية، لم يتمكن اللاعب الكرواتي من تسجيل أي هدف في هذه اللقاءات. وسيكون نهائي اليوم فرصة ذهبية لمودريتش من أجل تسجيل اسمه في قائمة الهدافين.