مبابي.. سليل عائلة رياضية

المصدر: موسكو- أ ف ب

موهبة رائعة انتقلت إليه عن طريق الوراثة أم بلورتها خبرة أقاربه، من الوالد ويلفريد الكاميروني الأصل والمدير في ناد باريسي، أو الوالدة الجزائرية الجذور فايزة العماري محترفة كرة اليد سابقاً، يعد كيليان مبابي وريث عائلة رياضية مرموقة وراسخة في أوساط كرة القدم.

ما هي النقاط المشتركة بين نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال، لاعب كرة اليد الفرنسي نيكولا كاراباتيتش، لاعب كرة السلة الفرنسي يواكيم نواه وكيليان مبابي، إذا كانوا جميعاً أبطالاً في مسابقاتهم، إلا أنهم يتشاركون حقيقة انضمام أحد أفراد أسرتهم إلى وسط رياضي عالي المستوى.

في حالة اللاعب الفرنسي الرقم 10، يبلغ عددهم أربعة على الأقل. بالإضافة إلى والديه، لدى الموهبة الفرنسية شقيق بالتبني هو جيريس كيمبو ايكوكو المحترف راهناً في تركيا وفي السنوات الست الماضية في الملاعب الخليجية. عمه بيار مبابي كان المدير الرياضي في نادي سيدان. أما شقيقه الأصغر ايثان فقد انضم إلى فريق الناشئين في باريس سان جرمان.

بحسب النجم الدولي السابق ألان جيريس الذي شاهد ابنه تيبو (37 عاماً) يحترف في الدوري المحلي بدءاً من مطلع الألفية الجديدة، الأمر «يساعد في التوجيه لكن ليس تلقائياً: إذا لم تكن لديك المهارات». «يمكننا مرافقة الابن لأننا نعرف الوسط، لكن ليس من السهل دائماً التأقلم على المستوى المعنوي» عندما تكون معروفاً.