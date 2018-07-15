«الليغا» يهيمن على النهائي

المصدر: موسكو - وكالات

بعد أن سيطر اللاعبون ذوو الأصول الأفريقية على مباريات الدور نصف النهائي، ها هي فرق الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» تضع بصمتها على المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا والتي سيحتضنها ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو.

فريق العاصمة الإسبانية مدريد ممثل في النهائي بثلاثة لاعبين فرنسي وكرواتيين، وهم صانع اللعب لوكا مودريتش وزميله في وسط الميدان ماتيو كوفاسيتش ويحضر في الجهة المقابلة المدافع رافائيل فاران.

الغريم التقليدي برشلونة يسجل حضوره هو الآخر في المشهد الختامي بثلاثة لاعبين، يتقدمهم الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسيان صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي.

القطب الثاني للعاصمة مدريد نادي أتليتكو أو الروخي بلانكوس وعلى غرار جاره الريال يسجل حضوره بالكرواتي فرساليكو والثلاثي الفرنسي غريزمان وهيرنانديز والوافد الجديد ليمار. وخارج الليغا الإسبانية وتحديدا في إيطاليا سيعرف يوفنتوس الإيطالي مشاركة لاعبين الكرواتي ماندزوكيتش والفرنسي ماتويدي، أما موناكو فيبرز حارسه سوباسيتش إضافة للفرنسي غبريل سيدبي.