ماتويدي: النهائي مباراة حياتنا

المصدر: إيسترا - أ ف ب

شدد لاعب وسط المنتخب الفرنسي لكرة القدم بليز ماتويدي، أمس، على أن مواجهة كرواتيا في نهائي مونديال روسيا هي «مباراة حياتنا»، وسيكون مطلوباً بذل كل ما هو ممكن فيها من أجل تحقيق الفوز وإحراز اللقب العالمي للمرة الثانية.

وحذر ماتويدي، من أن خوض المنتخب الكرواتي ثلاث مباريات ماراتونية على التوالي لن يشكل «عقبة» بالنسبة إلى لاعبيه.

وقال ماتويدي: «علينا أن نلعب بأسلوب لعبنا، كما فعلنا حتى الآن. لقد لعبنا مباريات جميلة جداً في الأدوار الإقصائية على الخصوص. نحن فريق يعرف كيف يدافع جيداً بجميع اللاعبين، وفي استعادة الكرة. نحن أقوياء جداً للانطلاق في الهجمات السريعة، كما أننا نحسن أيضاً الهجمات المنسقة في بعض الأحيان. هكذا، يجب أن نكون مركزين لأننا سنواجه فريقاً كبيراً ذو خبرة كبيرة».