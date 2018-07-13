زلاتكو: الشخصية والطموح وراء الإبهار الكرواتي

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أن الشخصية والطموح لدى لاعبيه هما السبب الرئيسي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد وقت إضافي في كأس العالم.

وواصل منتخب كرواتيا صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، بعدما التأهل للمباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2 - 1 على منتخب انجلترا في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وأوضح داليتش «ما قام به اللاعبون أمر مذهل.. أردت إجراء تبديل في الوقت الإضافي لكن لم يرغب أي من اللاعبين في مغادرة الملعب، لم يستسلم أحد».

وبعد الفوز على الدنمارك في دور الستة عشر بركلات الجزاء الترجيحية ثم الفوز بنفس الطريقة على روسيا في دور الثمانية، اضطر منتخب كرواتيا لخوض وقت إضافي أمام الأسود الثلاثة قبل حسم الفوز بهدف ماندزوكيتش.

وأوضح داليتش «ربما تكون تلك مشكلة في النهاية لأننا لن نحصل على الوقت الكافي للتعافي، لكن ليس هناك أعذار، سنخوض المباراة النهائية كما لو أنها أول مباراة لنا في البطولة.

ودخل داليتش للمؤتمر الصحفي للمباراة مرتديا القميص رقم 18 لمنتخب كرواتيا، والذي يخص المهاجم انتي ريبيتش، من الصعب تخيل أن ديدييه ديشان مدرب فرنسا قد يفعل شيئا مماثلا.

وشدد داليتش أن فريقه لن يكون في مهمة ثأرية يوم الأحد «ربما يمنحنا الرب القدرة على تحقيق النتيجة المطلوبة».

وأوضح»ما نفعله حاليا ونحققه لبلدنا وللمنطقة أمر مذهل». وتابع«ما فعله اللاعبون، القوة، القدرة على التحمل، مستوى الطاقة، أردت إجراء بعض التغييرات لكن لم يرغب أحد في مغادرة الملعب، بعض اللاعبين لعبوا بإصابات طفيفة، اثنان لعبوا بنصف قدم، لم يشأ أحد القول لست جاهزا».

مودريتش، راكيتيتش، ماندزوكيتش، بيرسيتش وباقي اللاعبين يستعدون حالية للمواجهة النهائية أمام فرنسا، التي تمتلك أمثال انطوان جريزمان وكيليان مبابي وبول بوجبا.

وقال داليتش «نريد أن نقدم أفضل مباراة لنا في البطولة».

ومن جانبه أوضح بيرسيتش «لقد شاهدنا تقريبا كل مباريات فرنسا، لقد فعلوا ما يستحقون معه التأهل من دور المجموعات، وارتفع أداء الفريق وقدموا أداء صلبا في المربع الذهبي أمام بلجيكا، كما بإمكانهم الدفاع بشكل جيد».

ويرى المدافع سيمي فرساليكو أن منتخب كرواتيا لديه الفرصة لكتابة التاريخ، مشيرا «أعتقد أن بإمكاننا إنجاز المهمة، سنذهب للفوز بهذه النسخة من كأس العالم».