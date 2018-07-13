لوفرين: أنا الأفضل في العالم

هاجم المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين، منتقديه خلال الفترة الماضية، التي وصلت إلى حد وصف الصحف له بالضعف.

وقال لوفرين في تصريح نقلته صحيفة «الـ ماركا» الإسبانية، أمس: «وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقي، مع ليفربول الإنجليزي، والآن أنا في نهائي كأس العالم مع منتخب بلادي كرواتيا، كل من تحدثوا عني بالهراء من قبل عليهم أن يدركوا أنني من أفضل المدافعين في العالم».

وكان لوفرين أحد أهم الركائز الأساسية في منتخب كرواتيا، وأسهم في القوة الدفاعية لبلاده، كما كان من أبرز لاعبي ليفربول الموسم الماضي، حيث شارك في 29 مباراة بالدوري، فضلاً عن كل مباريات دوري الأبطال.