أومتيتي: أدينا المهمة وكتبنا تاريخنا

المصدر: سان بطرسبرغ - د ب أ

أشاد صامويل أومتيتي مدافع المنتخب الفرنسي لكرة القدم بأداء فريقه في المباراة أمام بلجيكا في المربع الذهبي لمونديال 2018 بروسيا. وأحرز أومتيتي هدفاً في الشوط الثاني ليقود المنتخب الفرنسي إلى الفوز 1 /‏ صفر على نظيره البلجيكي والتأهل للمباراة النهائية الأحد المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

وقال أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني: «إنه فخر اجتهدنا كثيراً، وحققنا هذا سوياً». وأضاف: «لقد سجلت هدف المباراة ولكننا قدمنا مباراة رائعة الليلة وتأهلنا للنهائي... فخور بالجميع».

وأشار اللاعب إلى أنه يحلم وباقي أفراد الفريق بإحراز لقب المونديال الحالي الذي سيكون الأول للمنتخب الفرنسي في البطولة منذ 20 عاماً.

واكمل أومتيتي: «أدوا مهمتهم في 1998، وأدينا اليوم مهمتنا لنكتب تاريخنا.. أحد أهدافنا كان بلوغ المباراة النهائية أشعر بسعادة بالغة».