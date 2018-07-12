غريزمان: دفاعنا وراء تحقيق الفوز

المصدر: سان بطرسبرغ - د ب أ

اعترف أنطوان غريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم بالدور البارز الذي لعبه دفاع الفريق في الفوز على المنتخب البلجيكي، وأضاف: «المنتخب البلجيكي يتمتع بالمهارة في الهجوم ولدينا دفاع متميز للغاية، بلجيكا فريق قوي للغاية، الدقائق الأولى في المباراة كانت صعبة للغاية وحارسنا هوغو لوريس قام بتصديات متميزة». وأوضح جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني: «لحسن الحظ، سجلنا هدف الفوز إثر ركلة ركنية ثم تحملنا الضغط البلجيكي بشكل جيد». وواصل غريزمان: «وضعتها في المكان الذي استطيعه وكان صامويل موجوداً، المدرب اجتهد كثيراً».

وشدد غريزمان على أنه لم يفكر على الإطلاق في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إذا توج المنتخب الفرنسي بلقب البطولة. وأكد استمتاعه بسير الأحداث في المونديال الحالي، وقال: «قبل بدء مشاركتنا في البطولة كنا نفكر في خوض سبع مباريات، والآن لدينا مباراة واحدة متبقية، هناك نهائي لجعل كل شيء أكثر جمالاً، أشعر بالسعادة الآن، سألتقي عائلتي ثم ينقطع الاتصال بيننا لنرى من هو المنافس الذي سنلتقيه في النهائي».