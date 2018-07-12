دي بروين: فخور بما قدمناه

المصدر: سان بطرسبرغ - د ب أ

أعرب كيفن دي بروين نجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم عن استيائه من الهزيمة التي مني بها الفريق أمام نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه أبدى فخره بما قدمه الفريق بشكل عام.

وقال دي بروين: «هذه هي أحكام الكرة حاولنا تحقيق الفوز في المباراة، ما حسم اللقاء هو ضربة ركنية استطاعوا من خلالها التسجيل، المباراة كانت متكافئة تماماً بنسبة 50% لكل فريق. وأوضح: لم يتوفر لكل من الفريقين العديد من الفرص. نحن مستاؤون من النتيجة ولكننا فخورون أيضاً بما قدمناه كفريق، الأداء كان جيداً».

وأضاف: «سنحاول الفوز وتحقيق المركز الثالث، لا نتحسر على شيء لأننا قدمنا كل ما لدينا، تهانينا لمنتخب فرنسا وهذه كرة القدم. يجب علينا القبول بهذا». كما أشار دي بروين، «أفتخر بأننا انتصرنا أكثر مما انهزمنا وهذه أول مرة تصل فيها بلجيكا للعب على المركز الثالث سنحاول تحقيق هذا».