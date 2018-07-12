مبابي: أحلامي لم تصل إلى النهائي

المصدر: سان بطرسبرج - د ب أ

أكد كيليان مبابي، نجم هجوم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أنه لم يكن يتخيل حتى في أفضل أحلامه أن يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث يخوض «الديوك» نهائي الأحد المقبل ليكون الأول له في البطولة منذ خوض نهائي مونديال 2006 بألمانيا.

وأضاف مبابي: حتى في أفضل أحلامي، لم أتخيل هذا... إنه حلم العمر، وحلم المستقبل، وواصل: ما زالت أمامنا خطوة واحدة إضافية، ولكننا نفتخر بما حققناه حتى الآن... في غرف تغيير الملابس، كان ديدييه ديشامب سعيداً».

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأ اللاعبين شخصياً، وقال: «الرئيس الفرنسي جاء لرؤيتنا البلد كله معنا، نحن جميعاً سوياً في هذه المهمة».

وأكد مبابي: كان من الصعب اللعب أمام فريق منظم يلعب بشكل جماعي رائع. كنا متحدين وأقوياء، ولم نترك لهم المسافات، سنحاول الفوز بلقب هذا المونديال..