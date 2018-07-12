بوغبا: قدمنا عرضاً تاريخياً

المصدر: موسكو - د ب أ

وصف لاعب وسط المنتخب الفرنسي بول بوغبا، العرض الذي قدمه فريقه في المونديال حتى الآن بأنه «تاريخي»، معرباً عن أمله في الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد فوز فريقه على بلجيكا أول من أمس 1 /‏ صفر في الدور قبل النهائي.

وقال بوغبا عقب اللقاء: «لقد حققنا الفوز ولكن لا يزال هناك شيء أكبر، وهو نهائي المونديال». وأضاف لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي اعتبر الفوز على بلجيكا بنجومها الكبار مثل ايدين هازارد وكيفين دي بروين بمثابة إنجاز كبير، قائلاً: «ربما يكون هو الأخير، ولهذا نرغب في الفوز به».

مؤزارةعيداً عن بوغبا، أعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، سيسافر الأحد المقبل للعاصمة الروسية موسكو لمؤازرة منتخب بلاده الأول لكرة القدم في نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وحضر ماكرون برفقة زوجته أول من أمس المباراة التي فاز بها منتخب فرنسا «الديوك» 1 / صفر على بلجيكا في الدور قبل النهائي للمونديال.