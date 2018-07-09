«السامبا» يتمسك بتيتي

المصدر: ساو باولو - وكالات

عرض الاتحاد البرازيلي على مدرب المنتخب تيتي البقاء في منصبه لفترة لا تقل عن أربعة أعوام، وذلك رغم الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم في روسيا، بحسب تقارير صحافية برازيلية.

ويتولى تيتي (57 عاماً) تدريب المنتخب منذ 2016، وقاد عملية إعادة بنائه بعد النهاية المذلة لمونديال 2014 على أرضه.

وبحسب صحيفة «أو غلوبو» واسعة الانتشار، قام رئيس البعثة البرازيلية إلى مونديال روسيا روجيرو كابوكلو، والذي سيتولى رئاسة اتحاد اللعبة، بتقديم عرض لتيتي بعد الخسارة أمام بلجيكا، للخوض في «مشروع يمتد لأربعة أعوام على الأقل، كمدرب للمنتخب الوطني».

وأشارت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» إلى أن المدرب طلب «بعض الوقت» قبل الرد على اقتراح الاتحاد، ذلك أنه يرغب قبل أي شيء آخر في «الوجود مع عائلته وأخذ بعض الوقت للتفكير». وأوضحت «أو غلوبو» أن «تيتي لم يتحدث عن موعد للرد، إلا أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم واثق من أن رده سيكون إيجابياً».