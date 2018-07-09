هييرو يودّع «الماتادور»

المصدر: مدريد - وكالات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس أن فيرناندو هييرو لن يستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني الذي ودع بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة. وأوضح الاتحاد، في بيان، أن هييرو سيترك المنصب الذي تولاه بصفة مؤقتة قبل انطلاق فعاليات المونديال الروسي مباشرة، وذلك خلفا للمدرب جولين لوبيتيغي الذي أقيل قبل يوم واحد على بدء فعاليات البطولة.

وكان هييرو مديرا رياضيا للاتحاد الإسباني للعبة منذ نوفمبر 2017، ولكنه اضطر لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة لوبيتيغي المفاجئة. وكان من المنتظر أن يعود هييرو /50 عاما/ إلى منصبه كمدير رياضي للاتحاد نظرا لاستمرار عقده حتى الآن، ولكن بيان الاتحاد أوضح أنه سيترك المنصب «بحثا عن آفاق جديدة وتحديات احترافية جديدة». وقدم المنتخب الإسباني مشاركة متواضعة في المونديال الروسي وودع الفريق البطولة من الدور الثاني رغم أنه كان أحد المرشحين للقب.