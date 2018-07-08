المكسيكي "لوزانو" يتصدر قائمة أفضل لاعبي المونديال

كشفت منافسات نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، عن عدد من اللاعبين البارزين.

وتصدر المهاجم المكسيكي، هيرفينغ لوزانو (22 عاما)، قائمة صحيفة "fourfourtwo" البريطانية لأفضل 10 لاعبين في المونديال.

وقد أصبح هيرفينغ لوزانو الملقب بـ " تشاكي"، حسب "روسيا اليوم" صاحب الإنجاز الفريد لمنتخب المكسيك، بإحرازه هدف الفوز على منتخب الألماني، وساعد منتخب بلاده في الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وساهم في صعوده إلى الدور الـ 16 من البطولة، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة، بعد ظهوره بالمستوى الرائع.

وجاء الياباني المخضرم تكاشي إينوي في مركز الوصافة، وساعد منتخب الساموراي في التأهل إلى الدور الثاني للبطولة، قبل أن يخسر بصعوبة أمام بلجيكا (2-3)، بهدف قاتل، بعد أن تقدم بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني.

واحتل النجم الروسي ألكسندر غولوفين المركز الثالث، بعد أن قاد منتخب بلاده لبلوغ دور الثمانية من البطولة، بإحرازه هدفا في مرمى السعودية، وأدرك التعادل أمام منتخب إسبانيا، قبل أن يفوز عليه بركلات الترجيح، وينتزع بطاقة العبور إلى الدور الثمانية، الذي خسر فيه أمام كرواتيا أيضا بركلات الترجيح.

وفيما يلي قائمة أفضل عشرة لاعبين وفقا لصحيفة "fourfourtwo":

1- هيرفينغ لوزانو (المكسيك)

2- تاكاشي اينوي (اليابان)

3- ألكسندر غولوفين (روسيا)

4- انتي ريبيتش (كرواتيا)

5- خوان كينتيرو (كولومبيا)

6- بنجامين بافار (فرنسا)

7- رودريغو بينتانكور (الأوروغواي)

8- موسى واغي (السنغال)

9. تشو هين وو (كوريا الجنوبية)

10- فيكتور كلاسن (السويد).