ميراندا: ليس هذا ما أردناه

المصدر: كازان - د ب أ

قال جواو ميراندا نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، إن فريقه سيودع بطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً في روسيا «بحزن شديد». وودع المنتخب البرازيلي فعاليات المونديال الروسي بالخسارة 1 / 2 أمام نظيره البلجيكي، أول من أمس، في دور الثمانية للبطولة.

وقال ميراندا، في تصريحات إلى التلفزيون البرازيلي بعد المباراة: «لسنا سعداء. ليس هذا ما أردناه. نودع كأس العالم بحزن شديد، حاولنا حتى النهاية. خسرنا أمام فريق عظيم. يجب أن نهنئ المنتخب البلجيكي، الذي استغل الفرصتين اللتين سنحتا له».

وقال زميله ريناتو أوجوستو، الذي سجل الهدف الوحيد للمنتخب البرازيلي بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله بديلاً في وسط الشوط الثاني: «بذلنا كل ما بوسعنا من أجل التعادل، وصنعنا العديد من الفرص. ولكن الهدف لم يأتِ». وأوضح ريناتو نجم خط وسط كورينثيانز البرازيلي سابقاً، وفريق بكين جوان الصيني، أن المنتخب البرازيلي فقد تركيزه بعد الهدف الأول في مرماه.

وقال ريناتو: شعرنا باليأس قليلاً بعد الهدف الأول في مرمانا. ولهذا، اهتزت شباكنا بهدف ثانٍ.