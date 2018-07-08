غياب ميندي عن تدريبات «الديوك»

المصدر: استرا - د ب أ

تسببت الإصابة في استمرار غياب الظهر بنيامين ميندي عن تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم أمس، استعداداً لدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم (مونديال روسيا 2018).

وغاب ميندي (23 عاماً) عن التدريب الذي أجري في معسكر الفريق للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة ربع النهائي أمام أوروغواي.

يذكر أن ميندي الذي لا يعد من المرشحين للمشاركة ضمن الأحد عشر لاعباً أساسياً، يعاني مشاكل في العضلات.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوروغواي، ومن بينهم بنيامين بافار، تدريبات إحماء معتادة في اليوم التالي للمباراة.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي البطولة.