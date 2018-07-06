كوستاريكا: لن نجدد لـ«راميريز»

المصدر: سان خوسيه - د ب أ

أعلن اتحاد كوستاريكا لكرة القدم أنه لن يجدد عقد مدرب المنتخب الوطني الأول، أوسكار راميريز. وجاء قرار اتحاد الكرة الكوستاريكي بعد أيام قليلة من خروج منتخب البلاد من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال رودولفو بيالوبوس، رئيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم: «لن يتم التجديد لأوسكار راميريز». وقاد راميريز المنتخب الكوستاريكي إلى مونديال روسيا، ولكنه قدم أداء باهتا في البطولة، فلم يحصد سوى نقطة واحدة من التعادل أمام سويسرا، فيما خسر مباراتين أمام صربيا والبرازيل.

وأثار الأداء المتواضع للمنتخب الكوستاريكي، الذي حقق مفاجأة في 2014 بالوصول إلى دور الثمانية لمونديال البرازيل، موجة ضخمة من الانتقادات ضد المدرب.