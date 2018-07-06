يغيب عن ولادة طفله للمونديال

المصدر: سامارا - د ب أ

قال أندرياس غرانكفيست قائد المنتخب السويدي لكرة القدم إنه مستعد للغياب عن مولد طفله من أجل اللعب أمام إنجلترا غداً في دور الثمانية بكأس العالم. وأفادت الأنباء بأن زوجة المدافع بصدد إنجاب طفلهما الثاني الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من فوز المنتخب السويدي على نظيره السويسري 1 / صفر في دور الستة عشر.

ولكن، قال غرانكفيست «33 عاماً» أنه وزوجته مستعدان لهذا الموقف. وقال اللاعب عبر فيديو نشر على موقع صحيفة «ذا جارديان» البريطانية: «أخطط للبقاء».

وأضاف: «زوجتي قوية للغاية وكنا نعلم هذا الوضع قبل أن أصل إلى هنا. ولم يحدث شيء حتى الآن. إذا كان يسمح الوقت للسفر إلى السويد والعودة سريعاً ربما أقوم بهذا. ولكن مهما حدث لن أفوت مباراة دور الثمانية». ولم يكن غرانكفيست هو اللاعب الوحيد الذي يتعين عليه أن يتعامل مع ميلاد طفله خلال كأس العالم.

وعاد فابيان ديلف إلى معسكر المنتخب الإنجليزي بعد أن غاب عن المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على المنتخب الكولومبي في دور الستة عشر يوم الثلاثاء الماضي من أجل حضور ميلاد طفله.

في الوقت نفسه، قام لاعبو المنتخب الدنماركي بتأجير طائرة خاصة للمدافع يوناس كنودسين بعد ولادة ابنته قبل ثلاثة أسابيع من موعدها الأصلي خلال دور المجموعات.