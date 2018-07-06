اليابانلن تمدد لـ «نيشينو»

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، أمس، عدم تمديد تعاقده مع أكيرا نيشينو المدير الفني للمنتخب الياباني الأول عقب الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا.

وقال كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني في مؤتمر صحافي عقب وصول بعثة المنتخب إلى مطار ناريتا:«لن نقنع نيشينو بالبقاء في منصبه، حيث ينتهي تعاقده كمدير فني».

وعادت بعثة المنتخب الياباني بعد ثلاثة أيام من خسارتهم الصادمة أمام المنتخب البلجيكي 3/‏‏2 بعدما كان متقدماً بهدفين في روستوف رغم تقدمهم. ونقلاً عن مصادر غير معلنة، أفادت صحيفة «سبونيتشي» الرياضية اليابانية، أن الاتحاد الياباني بصدد الإعلان عن تولي يورجين كلينسمان تدريب المنتخب. وذكرت الصحيفة:«بدأ الاتحاد الياباني بالفعل مفاوضاته مع كلينسمان وهم مستعدون لدفع 2 مليون يورو (3.2 ملايين دولار) في العام». ورفض الاتحاد الياباني الرد على هذا التقرير. وفي رد على أحد الأسئلة حول المدير الفني القادم للمنتخب الياباني، قال «لم يحدد شيء بعد».

يذكؤ أن نيشينو تولى تدريب المنتخب الياباني في أبريل، قبل شهرين من طاس العالم عقب الإقالة المفاجئة لوحيد خليلودزيتش. وأقيل خليلودزيتش من منصبه بعد النتائج السيئة في المباريات الودية مطلع هذا العام، رغم أنه قاد المنتخب الياباني للتأهل للمرة السادسة على التوالي للمونديال.