ماتويدي: كافاني لا يستسلم

قال بليز ماتويدي، لاعب وسط فرنسا، والزميل السابق لإدينسون كافاني، إن غياب مهاجم أوروغواي، عن مواجهة المنتخبين، غداً في دور الثمانية لكأس العالم، سيمثل ضربة قوية لمنتخب أوروغواي.

ويعاني كافاني، من إصابة في الساق، قد تبعده عن مواجهة الديوك، بينما سيغيب اللاعب الفرنسي، عن المباراة ذاتها، التي ستقام في نيغني نوفغورود بسبب الإيقاف. وتزامل اللاعبان في سان جيرمان، قبل أن ينتقل ماتويدي، البالغ عمره 31 عاماً إلى يوفنتوس، العام الماضي. وقال ماتويدي، في مؤتمر صحافي أمس «لعبت مع كافاني لفترة طويلة جداً. لم نتحدث مؤخراً، لكني أعرفه بما يكفي للقول إنه رجل قوي جداً ولا يستسلم أبداً، أدرك أنه سيقدم أقصى ما لديه حتى النهاية ليشارك في المباراة». ونوه «لا أدري هل تمثل الإصابة خداعاً أم لا. هذا ما سيجعل جماهير أوروغواي تشعر بالقلق. لكن هناك إصابات يمكن أن يتم التعافي منها سريعاً، وإصابات تحتاج إلى وقت أطول». موسكو - وكالات