بيكفورد ودايريحتفيان بالتأهل التاريخي

المصدر: موسكو - د ب أ

احتفى الحارس جوردان بيكفورد ولاعب الوسط اريك داير، بطلا المباراة التي فازت بها إنجلترا أول من أمس على كولومبيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بالانتصار التاريخي لمنتخب بلادهما وتأهله إلى دور الثمانية من المونديال وقال بيكفورد: «كحارس مرمى يسعدني أنني تمكنت من مساعدة فريقي، هذا شيء مذهل».

ومن جانبه، أعرب اريك داير عن شعوره بالارتياح بعد أن قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

وقال داير، لاعب توتنهام: «في الحقيقة ينتابني شعور رائع، التسجيل من الركلة الأخيرة كان شيئاً جميلاً للغاية، إنها لحظة عظيمة».