فالكاو يشكك في «حيادية» غايغر

المصدر: موسكو - أ ف ب

شكك قائد منتخب كولومبيا لكرة القدم راداميل فالكاو في «حيادية» الحكم الأميركي مارك غايغر بعد الخسارة أمام إنجلترا أول من أمس، في ثمن نهائي مونديال 2018 في روسيا.

وصرح فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، في المنطقة المشتركة مع الصحافيين «أن يعينوا حكماً أميركياً، فهذا يبدو لي أمراً خاصاً، فما بالك إذا كان موقوفاً». وتابع «هذا يترك لدي الكثير من الشكوك لأنه لا يتكلم إلا الإنجليزية. لا أعرف ما إذا كان انحيازه أكيداً».

وأوقف مارك غايغر ستة أشهر من قبل اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في 2015 بسبب قرارات مثيرة للجدل في نصف نهائي مسابقة الكأس الذهبية بين بنما والمكسيك.

وختم فالكاو «الحزين مثل كل اللاعبين» بالقول «نخرج مرفوعي الرأس. قاتلنا طوال المباراة، وعادلنا في اللحظات الأخيرة. في بعض الأوقات، كنا أفضل من إنجلترا، وفي ركلات الترجيح قد يكون الفوز لنا أو لهم. لم يحالفنا الحظ، وهذا جزء من كرة القدم».