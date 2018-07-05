ريفالدو ينصح نيمار بالرحيل عن سان جيرمان

المصدر: موسكو - وكالات

نصح الأسطورة البرازيلية ريفالدو لاعب برشلونة السابق، مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بالرحيل عن النادي الباريسي والانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في عالم كرة القدم من أجل تحقيق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وترددت الكثير من الشائعات ، تشير إلى رغبة نيمار ، في الانتقال إلى الريال.

وتحدث ريفالدو في تصريحات صحفية قائلاً: إذا أراد نيمار الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم فعليه الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى من بينها ريال مدريد. وأضاف: نيمار لن يحصل على لقب أفضل لاعب في العالم في باريس سان جيرمان وتحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل، ولذلك يجب على نيمار الانتقال إلى ريال مدريد.

اتجاه عام

ويبدو أن ما صرح به ريفالدو هو الاتجاه العام الذي تسير فيه البرازيل، التي تحلم باسترداد الكرة الذهبية التي غابت عن نجوم منتخب السامبا منذ فوز البرازيلي كاكا بالجائزة في عام 2007، قبل أن تبدأ فترة احتكار النجمين رونالدو، و ميسي، ويعتبر فوز الأخير بالجائزة بشكل شبه سنوي من الأسباب التي تدفع البرازيل المنافسة التاريخية للأرجنتين للضغط على نيمار من أجل الحصول على الكرة الذهبية، وكان من المبررات التي دفع بها نيمار لتبرير صفقة انتقاله إلى سان جيرمان أنه يريد الحصول على الكرة الذهبية، ولكن مع تراجع نتائج سان جيرمان، وضعف مستوى الدوري الفرنسي، فإن فرص نيمار في الحصول على الكرة الذهبية تراجعت أكثر، ولا مجال أمامه هذا العام في الحصول على الكرة الذهبية إلا إذا تمكن من قيادة البرازيل إلى لقب المونديال.