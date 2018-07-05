ميسي ينهي زواجاً دام 14 عاماً

المصدر: موسكو - وكالات

رغم أن روسيا ما زالت تنافس في بطولة كأس العالم 2018 بالوصول إلى ربع النهائي على حساب إسبانيا، لكن كان هناك حالة انفصال داخل منزل روسي، بعد زواج استمر 14 عاماً بسبب خلاف حول الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذكرت وسائل إعلام روسية أن الزوج لم يتحمل سخرية زوجته من أداء ميسي الذي ودع المونديال مع الأرجنتين في ثمن النهائي بالخسارة أمام فرنسا بنتيجة (4-3). لم يمنع استمرار الزواج مدة 14 عاماً أن يحدث الطلاق لأسباب كروية بحتة، والأزمة بدأت عندما سجل ميسي هدفه الوحيد في شباك نيجيريا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات. عندما احتفل الزوج بهدف ميسي وجد أن زوجته تسخر منه وظلت تؤكد أن أداء النجم الأرجنتيني سيئ جدا في البطولة، ووصل الأمر إلى مغادرته للمنزل، وبعدها قرر الانفصال عنها.

قال الزوج تعليقا على قراره: هي ظلت تسخر من ميسي وتحاول استفزازي ونجحت في ذلك، أغضبتي عندما احتفلت بإهدار ميسي ركلة الجزاء أمام أيسلندا، هي تحب كريستيانو رونالدو والبرتغال وريال مدريد، وتعارضني كثيرا.

ورغم أن بداية العلاقة بين الزوج وزوجته بدأت في كأس العالم عام 2002، حيث التقيا أثناء مشاهدة إحدى المباريات وبعدها بعامين تزوجا رسميا، لكن الانفصال تم بسبب المونديال بعد 14 عاما.