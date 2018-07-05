اعتزال دولي لقائد المنتخب الياباني هاسيبي

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلن قائد المنتخب الياباني لكرة القدم ماكوتو هاسيبي اعتزال اللعب دولياً بعد الخروج القاسي لمنتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا على يد بلجيكا. ونشر هاسيبي (34 عاماً) عبر حسابه على موقع انستغرام «قررت أن أنهي فصل مسيرتي مع المنتخب الوطني بهذه البطولة».

ويتوقع أن يلي إعلان هاسيبي إقدام لاعبين آخرين على خطوة مماثلة، منهم المهاجم كيسوكي هوندا (32 عاماً) اللاعب السابق لميلان الإيطالي.

وخاض هاسيبي الذي توج في الموسم المنصرم بلقب كأس ألمانيا مع ناديه اينتراخت فرانكفورت، مسيرة دولية مع منتخب «الساموراي الأزرق» امتدت 12 عاماً، وكان مونديال روسيا 2018 ثالث كأس عالم يشارك فيها.

وخرجت اليابان من الدور ثمن النهائي بخسارة أمام بلجيكا 2-3، علماً أن المنتخب الآسيوي تقدم بداية بهدفين نظيفين، قبل أن يعود «الشياطين الحمر» من بعد، ويسجلوا هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وحرم هدف البديل البلجيكي ناصر الشاذلي المنتخب الياباني من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، علما أنه بلغ الدور ثمن النهائي ثلاث مرات في آخر ست مشاركات متتالية له.