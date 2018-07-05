عودة مارسيلو ودوغلاس كوستا

المصدر: سوتشي - أ ف ب

عاد المدافع مارسيلو والمهاجم دوغلاس كوستا أول من أمس، إلى تدريبات المنتخب البرازيلي لكرة القدم الذي يمني النفس باستعادة ركيزتين أساسيتين قبل مواجهة بلجيكا غداً في قازان في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا.

وكتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه على تويتر «خبر سار! تمكن دوغلاس كوستا من العودة إلى التدريب مع بقية الفريق وشارك في التمارين اليومية».

ولعب جناح يوفنتوس الإيطالي مرة واحدة في المونديال الحالي عندما دخل في الشوط الثاني من المباراة التي فازت فيها البرازيل على كوستاريكا 2-صفر في الجولة الثانية من الدور الأول، وتعرض لإصابة في فخذه أبعدته عن المباراتين ضد صربيا في الجولة الثالثة، والمكسيك في ثمن النهائي.

وأوضح الاتحاد البرازيلي أن مارسيلو «عاد إلى التدريب»، ناشرا شريط فيديو لتمرين بدني ظهر فيه مدافع ريال مدريد الإسباني مرتاحا. وكان مارسيلو غاب بدوره عن ثمن النهائي ضد المكسيك بسبب آلام في الظهر أرغمته على ترك المباراة ضد صربيا بعد 10 دقائق من انطلاقها.

وحل فيليبي لويس بدلا من مارسيلو في المباراتين.

وتدرب السيليساو أمس في سوتشي قبل السفر إلى قازان، حيث ستقام مباراة ربع النهائي التي سيغيب عنها لاعب وسط النادي الملكي كاسيميرو بسبب الإيقاف.