بيكرمان.. مستقبله مفتوح

المصدر: موسكو - د ب أ

ترك الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، المدير الفني لمنتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات بشأن مستقبله مع المنتخب اللاتيني عقب خروج الأخير من منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال بيكرمان عقب خسارة كولومبيا يوم الثلاثاء أمام إنجلترا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 - 1: «لا أتحدث أبدا عن المستقبل، اليوم خسرنا ونشعر بالألم». وينتهي تعاقد المدرب الأرجنتيني المخضرم مع الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في ديسمبر المقبل.

وأبدى بيكرمان أسفه أيضا للإصابة التي يعاني منها اللاعب خاميس رودريغيز، أفضل نجومه، والتي تعرض لها قبل انطلاق المونديال في ربلة الساق. واختتم بيكرمان قائلا: «افتقدنا لاعبا مؤثرا، إنه اللاعب الأكثر إبداعا وحسما بالنسبة لنا، للأسف لم نحظ به في هذه البطولة في حالة مواتية».