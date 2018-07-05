ديلف يعود بعد استقبال مولودته

يعود فابيان ديلف لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم إلى روسيا، للحاق بمباراة فريقه في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما أخذ عطلة لحضور ولادة طفلته. وغاب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، عن مباراة كولومبيا التي انتهت بركلات الترجيح أول من أمس، بعد حصول على إذن من المدرب غاريث ساوثغيت. وقال ديلف في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، معلقاً على الفوز المثير على كولومبيا «قضيت للتو أروع 24 ساعة». وتابع «شاهدت أشقائي وهم يخوضون مباراة صعبة من الناحية الذهنية والبدنية. لقد ركلت كل كرة، وشعرت بكل ما شعر به اللاعبون والطاقم والمشجعون». وأضاف «في الساعة 07:52، رحبت زوجتي وابنتاي الجميلتان بمولودة جديدة. لا أستطيع أن أصف قدر السعادة والامتنان الذي أشعر به.. إنني عائد إلى روسيا الآن». سان بطرسبورغ - رويترز