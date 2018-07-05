كومباني: سنواجه البرازيل بأسلوبنا

المصدر: قازان - أ ف ب

اعتبر مدافع المنتخب البلجيكي لكرة القدم فنسان كومباني، أمس، أن المنتخب البرازيلي الذي سيلاقيه السبت في قازان في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا، هو الفريق «الأقوى» على الصعيد الفردي في كأس العالم، مضيفاً: «أنه يملك دائماً الطرق لتشكيل خطورة على أي فريق». وأضاف كومباني: «فردياً، البرازيل هي أقوى منتخب في كأس العالم. سنواجههم بأسلوب جماعي مباشر، ولكن إذا خضنا مباراة فردية، سنخسر».

وواصل مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي: «لا ينبغي على أي فريق أن يلعب خلافاً لطبيعته، يجب أن تبقى فلسفتنا في اللعب كما هي. حتى البرازيل التي تعتبر قوية جداً هجومياً، لا تخشى الدفاع بكتلة من اللاعبين، يبقون هادئين، هادئين ومتكاملين، لكنهم يملكون دائماً الطرق لتشكيل خطورة على أي فريق». وعن تعرض نيمار لانتقادات بالتظاهر بالسقوط، قال كومباني: «لا يهمني الأمر، إذا أصبحت مباراة فردية، ليس لدينا أي حظ. إذا لعبنا بطريقة جماعية، يمكننا التأهل».