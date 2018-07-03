لوريس: نثق في قدرات مبابي

المصدر: موسكو - وكالات

يعتقد هوغو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي، أن كيليان مبابي بإمكانه مساعدة فرنسا على الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعدما قاد الفريق لعبور عقبة المنتخب الأرجنتيني، السبت الماضي، في دور الستة عشر. وقال لوريس للصحافيين: «لست متفاجئاً بما قام به مبابي.

أشاهده كل يوم. أتمنى في الدور التالي أن يكون حاسماً لنا مرة أخرى». وأضاف حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي: «إنه سريع للغاية، ولكنه أيضاً رشيق للغاية بالكرة وإذا أتيحت أمامه المساحات سيقتل الفرق».

وقال لوريس إن الانتصار الرائع قد يكون حافزاً لانطلاقة تقود أبطال 1998 إلى المباراة النهائية. وأكد: «لم نشعر بالذعر، حافظنا على تحكّمنا بالمباراة وكان شعوراً جيداً، لأن هذه المباراة يمكن أن تكون بداية كأس العالم بالنسبة لنا». وتابع: «الهدف هو أن نتحسن مع تطور البطولة. يجب أن يتحسن أداء الفريق مع كل مباراة، لأنه كلما ذهبت بعيداً في البطولة، بدأت الأمور تتعلق بالأشياء الصغيرة».