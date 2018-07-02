راموس: إنها لحظات مؤلمة

المصدر: موسكو - يوسف الشافعي

أبدى سيرخيو راموس، قائد المنتخب الإسباني، حزنه وأسفه الكبيرين بعد خروجهم من ثمن نهائي مسابقة كأس العالم لكرة القدم أمام المنتخب الروسي، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعبين قدموا كل ما يملكون، ملمحاً إلى خروجهم برؤوس مرفوعة من المونديال.

وصرح سيرخيو راموس بعد نهاية المباراة قائلاً: «إنها إحدى أصعب اللحظات التي مررنا منها، هناك العديد من الطرق التي يمكننا أن ننهزم بها، وهذه هي كرة القدم.. لقد فعلنا كل شيء وكانت مباراة صعبة».

وأضاف قائد المنتخب الإسباني: «كل إسباني شاهد أننا تركنا كل شيء فوق أرضية الملعب، كقائد للفريق أعتقد أننا خرجنا برأس مرفوعة».

وأنهى حديثه: «نتمنى ألا تكون النهاية، هناك فريق بإمكانه أن يجعلنا نواصل الحلم.. نتمنى العودة للاستمتاع بمنافسات كبيرة كهذه».